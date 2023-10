Augsburg

Kommt jetzt Erleuchtung im Streit um Schaufenstermonitore in der Stadt?

Plus Im Sommer 2022 gab es Ärger wegen der Bildschirme bei "Sportkind" am Rathausplatz. Nun gibt es eine Idee für eine generelle Regelung. Dazu finden jetzt Messungen statt.

Die Diskussion schlug im Sommer 2022 hohe Wellen: Weil das Sportmodegeschäft "Sportkind" am Rathausplatz wegen städtischer Regelungen auf Werbemonitore im Schaufenster verzichten sollte, sprach am Ende Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) ein Machtwort. Die in der Tat außergewöhnlich großen Monitore, die bereits installiert waren, durften bleiben, obwohl sie gegen die Vorschriften verstießen. Eine stadtinterne Arbeitsgruppe wurde eingerichtet, um das Thema grundsätzlich zu regeln, nachdem bereits mehrere Innenstadtgeschäfte auf Monitore setzen, wenn auch deutlich kleiner.

Am Rathausplatz dürften andere Kriterien für Schaufenstermonitore gelten als in der Grottenau

Doch ganz so einfach scheint es nicht zu sein, eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen von Denkmalschutz, Stadtbild und Ladeninhabern entspricht. Inzwischen ist man aber weiter: Gedacht wird laut Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) daran, die Innenstadt in unterschiedliche Zonen einzuteilen, für die maßgeblich ist, wie städtebaulich sensibel die Umgebung ist. Denn hektisch blinkende Monitore in Nachbarschaft von Denkmälern will man vermeiden. Am Rathausplatz dürften auch andere Kriterien gelten als in der Grottenau, so Hübschle. Je nach Zone sollen Maximalwerte für die Helligkeit (in Lux) von Monitoren festgelegt werden. Dazu laufen in den nächsten Tagen Messungen, um zu sehen, wie hell die Werbebotschaften im Schaufenster flimmern dürften, ohne störend zu sein. "Entsprechend läuft derzeit eine Feldphase mit dem Versuch, zu eruieren, was die richtigen und verträglichen Werte sind", so Hübschle. Weil die Tage nun wieder kürzer werden, beginne man nun mit Messungen. Man werde dann sehen, ob die Methode zu einem umsetzbaren Ergebnis führen werde.

