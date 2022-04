Kommt noch mal Schnee in Augsburg? Der Winterdienst ist in Rufbereitschaft

Am Freitag und Samstag sind Schneefälle angekündigt. Bei der Stadt Augsburg gibt es einen personellen Engpass. Daher könnte es zu Einschränkungen kommen.

Pünktlich zum Start in den April gibt der Winter nochmals ein kurzes Gastspiel in Augsburg. Am Freitag und Samstag sind Schneefälle angekündigt. Von Schneematsch auf Straßen sowie Geh- und Radwegen ist auszugehen. Die Stadt Augsburg ist vorbereitet. "Alle verfügbaren Mitarbeiter der Straßenreinigung werden ab Freitag in eine Winterdienst-Rufbereitschaft gesetzt", sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) auf Anfrage. Es könnte allerdings zu Einschränkungen kommen. Die Mannschaft des Winterdiensts sei gegenwärtig etwas ausgedünnt.

Wintereinbruch am Wochenende: Schnee in Augsburg erwartet

Nach aktuellem Stand ist mit bis zu sechs Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Sollte dieser liegen bleiben, rücken die Streu- und Räumfahrzeuge aus. Nicht mehr im Einsatz sind die Mitarbeiter, die während der Wintermonate zeitlich befristete Verträge hatten. Zudem sei die Personalsituation weiter angespannt, sagt Erben: "Es gibt einen hohen Krankenstand und zudem die Corona-Pandemie."

Ein Wintereinsatz im April ist eher die Ausnahme. Während des Winters sind die Aufgaben klar zugeordnet. Erben: "Wenn in den Wintermonaten kein Schnee fällt, erledigen die Kolleginnen und Kollegen ihre regulären Reinigungsaufgaben und kümmern sich um die Sauberkeit auf den öffentlichen Flächen." Die Mitarbeiter seien bei unklarer Wetterlage in Rufbereitschaft und somit nicht nur beim tatsächlichen Ausrücken gebunden. Für den Einsatz im Winterdienst stehen 219 Beschäftigte zur Verfügung. Dazu gehören 29 Saisonkräfte.

219 Beschäftigte sind beim Winterdienst in Augsburg tätig

Im Winter 2021/2022 gab es bislang 43 Einsätze. Bei 17 Einsätzen war der Winterdienst im gesamten Stadtgebiet unterwegs, bei 26 Einsätzen war man lediglich in einzelnen Gebieten aktiv. Die nahezu abgeschlossene Winterdienstperiode bewertet Umweltreferent Erben als durchschnittlich. Die finanzielle Abrechnung liegt noch nicht vor.