Kommunalwahl 2026: V-Partei tritt mit eigenem OB-Kandidaten an

Die Augsburger V-Partei will im kommenden Frühjahr wieder mit einem eigenen OB-Kandidaten zur Kommunalwahl antreten. Nach über fünf Jahren im Stadtrat zieht der Bezirksvorstand Schwaben eine klare Bilanz: Wer in Augsburg glaubwürdig für Umwelt- und Tierschutz eintritt, müsse bereit sein, unbequeme Positionen zu vertreten. Genau das habe man in der auslaufenden Amtsperiode konsequent gezeigt. Auch wer als Spitzenkandidat antreten soll, ist bereits klar.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die echte Umweltpartei in Augsburg sein wollen. Das waren keine leeren Worte, sondern gelebte Politik mit Haltung“, sagt Bezirksvorsitzende Susanne Stachon. Neben Umwelt- und Tierschutz sei die Partei bei Themen wie Sportförderung und einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik aktiv gewesen. Ein aktuelles Beispiel sei der Widerstand gegen die geplante Rodung eines Naturparks für den Neubau des Uniklinikums. Noch vor der Wahl will die V-Partei ein zukunftsgerichtetes Konzept für den Zoo vorstellen – als Alternative zu den laut Partei „überholten Strukturen“. Zudem fordert sie ein Ende des Pferdeeinsatzes beim Plärrerumzug.

Auch ein Oberbürgermeisterkandidat wird aufgestellt: Der Bezirksvorstand schlägt dafür Roland Wegner vor. Der 49-Jährige ist seit 2020 Stadtratsmitglied und bringe als Verwaltungsleiter und Kommunalkämmerer umfangreiche Erfahrung mit. Die V-Partei bereite aktuell eine „offene Liste“ für die Stadtratswahl vor. Auch Nicht-Mitglieder können kandidieren, wenn sie die Werte der Partei mittragen.

Bei der Kommunalwahl 2020 erzielte die V-Partei 69.649 Stimmen und zog mit einem Sitz in den Stadtrat ein. Für 2026 strebt man zwei weitere Sitze an.

Mit Eva Weber (CSU), Martina Wild (Grüne), Florian Freund (SPD), Andreas Jurca (AfD) und Roland Wegner (V-Partei) sind für die Kommunalwahl 2026 damit bislang fünf Kandidaten für Augsburg gesetzt. (nip)