Kommunalwahl 2026: Wer wird OB-Kandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses für Augsburg?

Freie Wähler, FDP und Pro Augsburg ziehen gemeinsam in den Wahlkampf. Neun Themen sind ihnen besonders wichtig. In Bezug auf den Spitzenkandidaten mehren sich Hinweise.
Von Nicole Prestle
    • |
    • |
    • |
    Am 8. März 2026 sind Kommunalwahlen in Bayern. In Augsburg tritt dann ein neues bürgerliches Bündnis an, in dem sich drei Parteien und Gruppierungen zusammengeschlossen haben.
    Am 8. März 2026 sind Kommunalwahlen in Bayern. In Augsburg tritt dann ein neues bürgerliches Bündnis an, in dem sich drei Parteien und Gruppierungen zusammengeschlossen haben. Foto: Patrick Pleul/dpa

    In den Sommerferien macht traditionell auch die Kommunalpolitik Pause: Die Stadträte haben sitzungsfrei, viele Referenten sind im Urlaub. Diesen Raum nutzte am Montag der neue politische Zusammenschluss „mitte.augsburg“, um sein Team für die Kommunalwahl 2026 vorzustellen. Wie berichtet, haben sich FDP, Freie Wähler und Pro Augsburg im liberal bis konservativen Bündnis zusammengetan, um unter anderem der CSU Stimmen abzunehmen. Wer im Team noch fehlt, ist ein OB-Kandidat. Sicher ist inzwischen wohl, dass es sich um einen Mann handelt, ein Name fällt in politisch interessierten Kreisen in diesem Zusammenhang immer öfter. Um den bislang Unbekannten anzukündigen, bedient sich mitte.augsburg eines „Titels“, der Erinnerungen an den Wahlkampf 2006 wachruft.

