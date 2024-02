Kongressparkhaus-Miteigentümer Wowra drängt weiter auf Sanierung

Es ist bedauerlich, wenn die Eigentumsrechte höher wiegen, als das öffentliche Interesse, diesen Schandfleck abzureißen und am besten an dieser Stelle gar nichts mehr zu bauen. Ein unkontrollierter Einsturz wäre das, was sich die meisten Augsburger wohl wünschen würden, dass Wind und Wetter endlich Fakten schaffen.

Offensichtlich scheint die Eigentümergemeinschaft unter keinerlei finanzieller Not zu leiden, so viele Jahre, wie sie das Grundstück freiwillig nicht nutzt. Eine kostengünstige Zwangsenteignung, um das Grundstück an einen echten Investor weiter zu verkaufen, wäre vielleicht eine Option.

