Kontrolle in Oberhauen: Polizei enttarnt Führerschein als Totalfälschung

Ein 43-jähriger Fahrer zieht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, weil er am Steuer sein Mobiltelefon benutzt. Er hat sich gleich mehrerer Delikte schuldig gemacht.

Weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte, wurde eine Polizeistreife am Mittwochnachmittag auf einen 43-jährigen Pkw-Fahrer in der Donauwörther Straße aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann auf Nachfrage der Beamten seinen Führerschein vor. Bei genauerer Überprüfung stellten diese jedoch fest, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelte. Neben dem Verstoß aufgrund der verbotswidrigen Handynutzung am Steuer werde daher nun auch noch wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ermittelt, teilt die Polizei mit. (bau)