Kontrolle von Barbershops: Zoll stellt mehrere Verstöße fest

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg haben am Dienstag etwa 40 Beschäftigte in über 20 Barbershops kontrolliert. „Die Prüfungen waren Teil einer regionalen Sonderprüfung in Augsburg“, heißt es von einem Zoll-Sprecher. Hierbei wurde der Zoll von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt. Ziele der Kontrollen waren, wie bereits berichtet, „insbesondere die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und die Zahlung des Mindestlohns“, heißt es weiter. Offenbar wurden die Beamten fündig: Bei fünf Sachverhalten bedürfe es einer weiteren Prüfung durch die FKS, heißt es. In vier Fällen bestehe der Verdacht, dass Beiträge zur Sozialversicherung nicht in richtiger Höhe gezahlt worden seien. „Ebenso wurden Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt.“ Die Zöllnerinnen und Zöllner haben vor Ort ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei mehr als zehn Barbershops „besteht der Verdacht, dass handwerksrechtliche Vorschriften, wie zum Beispiel die Meisterpflicht, nicht eingehalten wurden“. In diesen Fällen hat der Zoll die Handwerkskammer informiert. (jaka)

