Kontrolle von E-Scooter-Fahrer führt auf die Spur von Fahrzeugdieben

Die Polizei erwischt 20-jährigen E-Scooter-Fahrer mit ungültigem Versicherungskennzeichen. Bei Hausdurchsuchung in Augsburg werden zudem Drogen gefunden.

Dumm gelaufen: Ein 20-Jähriger hat jetzt einigen Ärger am Hals. Er war mit seinem E-Scooter in eine Polizeikontrolle geraten. Diese hatte nicht nur für den jungen Mann Folgen.

Wie die Polizei informiert, passierte die Kontrolle am Sonntag gegen 14.15 Uhr. Der 20-Jährige wurde in der Friedberger Straße kontrolliert, nachdem sein blaues Versicherungskennzeichen (aktuell sind seit März 2022 grüne Versicherungskennzeichen Pflicht) offenbar nicht zu seinem Gefährt passte. Außerdem habe der junge Mann drogentypische Verhaltensmuster gezeigt, so die Polizei.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Marihuana, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das blaue Versicherungskennzeichen war laut Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, weil es samt E-Scooter als gestohlen gemeldet worden war. Der 20-Jährige gab schließlich an, dass sein Vater der Eigentümer des E-Scooters sei und er mehrere Kennzeichen besitzen würde.

Bei Hausdurchsuchung in Augsburg stoßen Polizisten auf Joint

Nachdem flugs eine richterliche Anordnung eingeholt worden war, wurde am Nachmittag das gemeinsame Wohnanwesen von Vater und Sohn durchsucht. Das Ergebnis: Es wurden insgesamt sechs E-Scooter aufgefunden, von den zwei wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Außerdem wurde während der Durchsuchung aus einem der Zimmer Marihuanageruch wahrgenommen. Hier stellten die Beamten dann auch noch mehrere Gramm Marihuana sowie andere Rauschmittel und Zubehör sicher. Wem der Bewohner die Betäubungsmittel zuzuordnen sind, wird derzeit abgeklärt.