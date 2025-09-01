Mit 200 statt 120 km/h auf der A8: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Die Verkehrspolizei hat auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West in Fahrtrichtung Stuttgart vom 19. bis zum 26. August die Geschwindigkeit der Autofahrer mit einem Blitzeranhänger gemessen und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie die Polizei berichtet, notierten die Beamten über 2500 Fälle, in denen Autofahrer zu schnell unterwegs waren. „Rund 65 Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Fahrverbot“, heißt es von der Polizei. Ein Verkehrsteilnehmer sei gar mit 207 km/h bei erlaubten 120 km/h unterwegs gewesen. Ein weiterer Fahrer raste den Angaben zufolge mit 198 Stundenkilometern über die A8. „Die Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld von 1.200 Euro, zwei Punkten sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen“, heißt es von der Polizei.
Augsburg
