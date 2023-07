Kontrollen bei Tuning-Treffen: Polizei zieht Autos aus dem Verkehr

Zwei Tuning-Treffen in Augsburg haben die Polizei auf den Plan gerufen. Bei den Kontrollen der Autos wurden die Beamten fündig. Ein Fahrer versuchte zu fliehen.

Die Polizei hat unlängst die Tuning-Szene in Augsburg genau unter die Lupe genommen. Anlass waren zwei Tuning-Veranstaltungen am vergangenen Wochenende. Zwar seien diese laut Polizei ruhig verlaufen, dennoch haben die Beamten einige Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall entwickelte sich plötzlich eine Verfolgungsfahrt.

Im Universitätsviertel kontrollierte die Polizei am vergangenen Samstag mehrere szenetypische Fahrzeuge. Ein Fahrzeugführer wurde laut Polizei verwarnt, drei müssen mit einer Anzeige rechnen. Bei zwei weiteren Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund verschiedener Umbauten erloschen. Wie die Polizei berichtet, wies ein BMW nicht nur eine deutlich erhöhte Lärmentwicklung auf. Die Frontscheinwerfer waren geöffnet und sogenannte "Angel-Eyes" mit einem LED-Leuchtring nachträglich verbaut. Dadurch waren die Scheinwerfer nicht mehr ausreichend hell, die Polizei registrierte eine mögliche Blendwirkung sowie Brandgefahr und damit eine Gefährdung auch anderer Verkehrsteilnehmer. Das Auto sowie vier weitere Fahrzeuge durften nicht mehr weiterfahren. Die Polizei stellte den BMW sicher, ein technisches Gutachten wird angeordnet. Zu einem Vorfall kam es später an der Tankstelle am Gablinger Weg, wo sich die Szene gerne trifft.

Polizeikontrollen in Tuning-Szene in Augsburg: Fahrer rast davon

An der Ausfahrt des Tankstellengeländes fiel den Beamten gegen 23.45 Uhr ein grüner BMW auf. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, beschleunigte dieser laut Polizei und wollte offenbar fliehen. Dabei soll er einen anderen Verkehrsteilnehmer im angrenzenden Industriegebiet mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 Kilometer pro Stunde überholt haben. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 50. Vergangenes Jahr erst hatte sich in diesem Bereich ein tragischer Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ereignet. Eine 21-jährige Beifahrerin starb, der 54 Jahre alte Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der BMW-Fahrer raste bis zu einer Tankstelle in Neusäß weiter. Dort konnte er schließlich überprüft werden. Gegen ihn wird wegen Anfangsverdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter 0821/323-2010 in Verbindung zu setzen.

Auch am Sonntag fanden weitere Kontrollen in Haunstetten statt. Die Beamten verwarnten acht Fahrzeugführer wegen technischer Veränderungen an ihren Autos, drei Fahrer wurden angezeigt. In fünf weiteren Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen, eine Weiterfahrt wurde untersagt, heißt es im Polizeibericht. Betroffen war demnach ein Audi, dessen Luftfahrwerk so tief eingestellt war, dass die Reifen bereits in der Radhausschale schliffen. Ein weiteres Auto wurde wegen eines fehlenden vorderen Kennzeichens angehalten. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass dieses Fahrzeug keinen Versicherungsschutz mehr hatte. Das vorhandene Kennzeichen wurde noch vor Ort entstempelt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei kündigt an, auch weiter bei solchen Veranstaltungen und an typischen Treffpunkten gezielte Kontrollen vorzunehmen.