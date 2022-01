Kontrolleure mit Kameras: Filmdreh in der Tram ärgert einen Augsburger

Plus Ein Filmteam hat Ticket-Kontrolleure der Augsburger Stadtwerke begleitet. Ein Fahrgast ist verärgert, weil er ungefragt gefilmt worden sei.

Eine Fahrkartenkontrolle im öffentlichen Nahverkehr ist nichts Ungewöhnliches. Dabei als Fahrgast von drei Kameras gefilmt zu werden hingegen schon. Ein Vorfall in einer Straßenbahn der Linie 2 am Dienstag hat für Aufregung gesorgt - und für einen kurzen Polizeieinsatz.