Kontrollierter Autofahrer steht unter Einfluss von Kokain

Ein kontrollierter Autofahrer in Augsburg stand unter dem Einfluss von Kokain.

Polizei zieht in der Haunstetter Straße in Augsburg einen Mann aus dem Verkehr. Was den 25-Jährigen nun erwartet.

Dieses Mal war es nicht Alkohol am Steuer. Polizeibeamte zogen in Haunstetten einen Mann aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Kokain stand. Nach Auskunft der Polizei war die Kontrolle am Donnerstag gegen Mitternacht Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wurde in der Haunstetter Straße angehalten. Bei der Kontrolle sei der Fahrer sichtlich nervös gewesen und habe drogentypische Anzeichen gezeigt, so die Polizei. Ein Test verlief positiv auf Kokain, sodass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Eine Blutentnahme war notwendig. Wegen der Drogenfahrt erwartet den 25-Jährigen nun ein Bußgeldverfahren. Es kann auch ein Fahrverbot zur Folge haben. (möh)

