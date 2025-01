Kontron erhält Millionen-Auftrag aus dem Bereich Verteidigung

Kontron, ein weltweit führender Anbieter von Internet of Things (IoT)- und Embedded-Computing-Lösungen, hat einen bedeutenden Auftrag eines führenden europäischen Unternehmens aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrttechnologie erhalten. Das berichtet Kontron auf seiner Homepage. Der Auftrag habe ein erwartetes Gesamtvolumen von rund 165 Millionen Euro. Davon profitiert unter anderem die Niederlassung in Augsburg, bestätigt eine Sprecherin auf Nachfrage. In Kriegshaber ist der Sitz der Kontron Europe.

Bei dem Auftrag gehe es um die Bereitstellung von Lösungen für mobile und stationäre Überwachungsapplikationen. Der Kunde sei auf die Entwicklung modernster Sensortechnologien für militärische, zivile und kommerzielle Anwendungen spezialisiert und werde die Systemlösung von Kontron zur Unterstützung seiner fortschrittlichen Überwachungstechnologie einsetzen. In diesem Fall sei die Lösung speziell für militärische Zwecke konzipiert.

Kontron übernahm einst eine Sparte des ehemaligen Augsburger Fujitsu-Standorts

„Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein und unterstreicht das Vertrauen unserer Partner in unsere führende Expertise bei hochmodernen Technologien für Verteidigungsanwendungen“, so Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. In diesem Bereich arbeite das Unternehmen ausschließlich mit Nato-Staaten zusammen. Für die Umsetzung bündeln verschiedene Einheiten des Unternehmens ihre Expertise. Auch die Niederlassung in Augsburg ist beteiligt.

Kontron ist im SDAX sowie TecDAX der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Der Bereich Kontron Europe ist in Augsburg angesiedelt. 2017 übernahm die österreichische S&T Kontron und firmierte seither als Kontron AG. S&T und Kontron hatten 2019 in Augsburg Schlagzeilen gemacht, als sie das Industrie-Mainboard-Geschäft von Fujitsu übernommen haben, das seinen Standort in Augsburg schloss.