Konzert der Spider Murphy Gang auf Freilichtbühne rasend schnell ausverkauft

Die Spider Murphy Gang gibt auf der Freilichtbühne ein Zusatzkonzert am 7. August. Der Augsburger Stadtsommer endet dann mit einer weiteren bekannten Band.

Jetzt gibt es den ersten Nachschlag beim Augsburger Stadtsommer. Der wird zwischen 5. und 12. August auf der Freilichtbühne gefeiert. Und aus den vier Terminen werden fünf. Und zwar durch die Spider Murphy Gang, die am 5. und 7. August ihre Gassenhauer wie den "Skandal im Sperrbezirk" am Roten Tor zum Besten gibt.

Der erste Termin ist restlos ausverkauft, das Zusatzkonzert steht am Montag, 7. August, auf dem Programm. "So schnell war noch nie ein Abend dort ausverkauft", freut sich Lothar Schlessmann. Und der Vorabend zum Augsburger Friedensfest genau der richtige Termin, ist er sich sicher. Denn gute Stimmung ist bei dieser bayerischen Band immer garantiert. Schlessmann und seine Firma Hello Concerts sind in der Fuggerstadt bekannt. Seit über 20 Jahren hat er immer wieder Gruppen wie Haindling ans Rote Tor geholt. Und dass die Spiders als Erste auf der Freilichtbühne mit immerhin 2200 Plätze komplett ausverkauft sind, wundert ihn nicht. "Die Spiders und Augsburg ist eine Liebesgeschichte."

Kurdische Sängerin mit Augsburger Philharmonikern

Darum muss das Festival Water & Sound noch kämpfen. Es steht am Sonntag, 6. August, auf dem Programm am Roten Tor. Mit Aynur kommt eine der bekanntesten kurdischen Sängerinnen. Zu hören ist sie mit den Augsburger Philharmonikern. Veranstalter ist das Kulturamt, das damit unterstreichen will, dass Augsburg mit seinem historischen Wassermanagement-System vor einigen Jahren den Welterbe-Titel holte.

Crossover ist dagegen Thema am Donnerstag, 10. August. Im vergangenen Jahr holte Augsburg Marketing Alphaville in die Fuggerstadt, 2023 ist es H-Blockx. Die deutsche Rockband aus Münster ist seit 1990 eine feste Größe im Musikgeschäft. Mit "Time to Move" stand sie 62 Wochen in den Charts.

Sportfreunde Stiller und H-Blockx auf Augsburgs Freilichtbühne

Den Abschluss der Konzerte 2023 machen Sportfreunde Stiller am Samstag, 12. August. Die sympathischen Indie-Rocker spielen neben bekannten Hits auch Songs vom kürzlich erschienenen Album. Veranstalter ist der Club Das Lamm.

Für alle Konzerte, bis auf den ersten Auftritt der Spiders, gibt es ab sofort Karten. Die meisten Tickets für Aynur, aber auch H-Blockx und die Sportfreunde Stiller haben zumindest an den Seiten des Areals noch Plätze zu vergeben. Die sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie dem AZ-Kartenservice in der Maximilianstraße, bei der Bürgerinfo am Rathausplatz oder unter https://augsburgerstadtsommer.reservix.de/events zu bekommen.