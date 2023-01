Konzerte, Feste und mehr: Darauf können sich die Augsburger freuen

Das neue Jahr bietet viele Großveranstaltungen im ganzen Stadtgebiet. Zu einigen Veranstaltungen werden Tausende Besucher erwartet. Die Jugend zieht es ans Gaswerk.

Januar

Messen: Um zwei beliebte Sportarten geht es vom 13. bis 15. Januar auf der Messe "Jagen und Fischen" auf dem Augsburger Messegelände. Freitag und Samstag ist von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr.

Kabarett: Monika Gruber kommt mit ihrem Programm "Ohne Worte" am 20. Januar in die Augsburger Schwabenhalle. Beginn ist um 20 Uhr.

Februar

Messen: Alles rund um die Themen Bauen, Wohnen und Finanzieren gibt es bei den Immobilientagen vom 3. bis 5. Februar auf der Augsburger Messe. Diesmal finden zeitgleich die Volt, eine Messe für E-Mobilität, sowie die Augsburger Frühjahrsausstellung afa statt. Es gibt Kombitickets, man kann jede Messe aber auch für sich besuchen. Infos unter www.messeaugsburg.de.

Fasching: Die Hollaria lädt zu ihrer Gala im Kongress am Park. Am Freitag, 17. Februar, ist Start um 20 Uhr. Stargast ist Entertainer Ross Antony. In der Firnhaberau startet unter dem Motto "Jux und Radau in der Firnhaberau" am Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr, wieder der Faschingsumzug. Und auch in der Innenstadt wird es dieses Jahr einen solchen geben: am Rosenmontag, 20. Februar, ab 11.33 Uhr. Das Faschingstreiben am Rathausplatz findet dieses Jahr vom 18. bis 21. Februar statt.

Literatur: Das Brechtfestival widmet sich unter dem Motto "Brecht's People" vom 10. bis 19. Februar dem Werk Bertolt Brechts sowie den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Augsburg. Ein besonderes Augenmerk soll auf den Stadtteilen liegen, die Festivalzentrale liegt diesmal im Saalbau Krone in Lechhausen. Details werden noch bekannt gegeben.

März

Kabarett: "Der will nur spielen", behauptet Martin Rütter am 8. März in der Schwabenhalle. Man darf aber davon ausgehen, dass der Kabarettist äußerst bissig ist. Mario Barth versucht sich als Männer-Frauen-Versteher: "Männer sind Frauen manchmal aber auch ... vielleicht", heißt sein Programm, das er am 11. März präsentiert.

Theater: Zum 450. Geburtstag von Elias Holl hat das Sensemble-Theater ein Theaterstück geschireben: Luftschlösser. Uraufführung ist am 1. März.

Konzert: Die Flying Pickets kommen im Rahmen ihrer 40th-Anniversary-Tour am 19. März ins Spectrum. Beginn ist um 20 Uhr.

Straßenlauf: Über die Distanzen von fünf und zehn Kilometern geht es beim Straßenlauf der TG Viktoria durch den Siebentischwald am 26. März. Start ist um 9 bzw. 10 Uhr an der Sportanlage Süd.

April

Plärrer: Zwei Termine für Schwabens größtes Volksfest gibt es 2023. Der Osterplärrer findet vom 9. bis 23. April auf dem Plärrergelände statt.

Dult: Augsburgs längstes Freiluftkaufhaus öffnet vom 8. bis 23. April. Die Dult findet wieder auf dem Straßenzug zwischen Vogel- und Jakobertor statt.

Straßenlauf: 6,7 Kilometer für Hobbyläufer oder doch der Halbmarathon für die Könner? Am 30. April veranstaltet die TG Viktoria den 37. swa Straßenlauf. Start für die kurze Distanz ist um 9 Uhr, für den Halbmarathon um 10.15 Uhr, jeweils an der Sportanlage Süd.

Kabarett: Caveman Karsten Kaie hat ein neues Programm. Er präsentiert es am 28. April im Spectrum (19 Uhr).

Mai

Messe: Um gesundes Leben und Wohlbefinden geht es bei der Gesundheitsmesse Intersana. Sie findet vom 5. bis 7. Mai auf der Messe Augsburg statt.

Sport: Der M-net Firmenlauf ist eines der größten Laufevents in Augsburg. Termin ist am 25. Mai, für die Läufer geht es um 19 Uhr an der Messe los, das Rahmenprogramm startet um 17.30 Uhr.

Führungen: Im Rahmen von Augsburg Open bekommen die Bürgerinnen und Bürger einen Einblick hinter die Kulissen vieler Firmen und Einrichtungen. Termin ist vom 4. bis 7. Mai.

Auf dem Gaswerkgelände werden Bands und zahlreiche Besucher zum Modular-Festival erwartet. Foto: Silvio Wyszengrad

Festival: Das Jugendfestival Modular wird an drei Tagen (26. bis 28. Mai) wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aufs Augsburger Gaswerk-Areal locken. Dieses Jahr treten unter anderem Havet, das neue Projekt von Mimi und Josy, sowie Ski Aggu, Dilla und Blumengarten auf.

Juni

Sommernächte: Plätze, Höfe und Straßen in der Innenstadt verwandeln sich bei den Augsburger Sommernächten in eine Festzone. Termin ist heuer vom 29. Juni bis 1. Juli.

Sommer am Kiez: Die beliebte Konzertreihe bietet bis in den August hinein Konzerte auf dem Gaswerk-Areal sowie am Helmut-Haller-Platz. Los geht es Mitte Juni, musikalisch sind Reggae, Heavy Metal und mehr geboten.

Ausstellung: Stadtbaumeister Elias Holl hätte dieses Jahr seinen 450. Geburtstag gefeiert. Die Kunstsammlungen der Stadt stellen ihn in einer Sonderausstellung vom 17. Juni bis 17. September im Maximilianmuseum vor. Im Fokus stehen dabei seine Bauten und deren Wirkung bis heute.

Lange Kunstnacht: Tausende Besucher streifen bei diesem Termin durch die Augsburger Innenstadt, um sich Konzerte, kleine Theaterstücke und andere Darbietungen anzusehen. Termin ist am 24. Juni.

Freilichtbühne: Auf der Open-Air-Bühne am Roten Tor duellieren sich diesmal die "3 Musketiere". Premiere des Musicals ist am 17. Juni.

Juli

Jubiläen: Den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe sowie den 1050. Todestag des heiligen Bistumspatrons Ulrich feiert das Bistum Augsburg im Jahr 2023 groß. Am Samstag, 8. Juli, gibt es in diesem Rahmen ein Fest für alle auf dem Augsburger Rathausplatz.

Straßenkünstlerfestival: Gaukler, Clowns und Artisten treten vom 28. bis 30. Juli bei La Strada in der Augsburger Innenstadt auf. Es gibt wieder verschiedene Bühnen am Holbeinplatz, auf dem Rathausplatz und an anderen Orten.

Lauf-Events: Läufer sind am 22. und 23. Juli gefragt. Dann finden der Augsburger Kuhsee-Triathlon sowie der Nachtlauf statt.

Kabarett: Luise Kinseher macht am 5. Juli mit ihrem Programm "Wände streichen. Segel setzen" im Spectrum Halt. Beginn ist um 20 Uhr.

Jazz im Botanischen Garten: Die Konzertreihe hat eine lange Tradition. Termin ist heuer voraussichtlich von 5. Juli bis 9. August.

August

Konzerte: Die Band Wanda, Rapper Cro und andere Stars gastieren vom 10. bis 13. August auf dem Gaswerk-Areal. Die Konzertreihe nennt sich "SummerStage".

Im August ist in Augsburg Plärrerzeit. Foto: Michael Hörmann

Plärrer: Karussells, Bierzelte und Fahrgeschäfte machen beim Herbstplärrer von 25. August bis 10. September Station auf dem Plärrergelände.

Friedensfest: Rund um den Feiertag am 8. August finden in Augsburg traditionell verschiedene Termine anlässlich des Friedensfestes statt. Am 8. August selbst soll wieder eine große Friedenstafel auf dem Rathausplatz aufgebaut werden.

September

Dult: Termin für die Dult im Herbst ist vom 30. September bis 8. Oktober.

Turamichele: Das Turamichele bekämpft am 23. und 24. September das Böse und zeigt sich stündlich im Fenster am Perlachturm. Diesmal hoffentlich wieder mit Blumenschmuck ...

Marktsonntag: In Oberhausen kommt der ganze Stadtteil zum Marktsonntag zusammen. Termin ist der 3. September.

Oktober

Light Nights: Bedeutende Augsburger Innenstadt-Gebäude werden vom 20. bis 22. Oktober bei den Light Nights angestrahlt. Besonders in Szene gesetzt werden dieses Jahr die Gebäude von Elias Holl.

Marktsonntag: Auch Lechhausen hat seinen verkaufsoffenen Sonntag, der in die Lechhauser Kirchweih eingebettet ist. Termin ist dieses Jahr am Sonntag, 15. Oktober.

November

Presseball: Für die Mediengala ist traditionell der zweite Samstag im November gebucht, dieses Jahr also der 11.

Christkindlesmarkt: Start ist traditionell am Montag vor dem ersten Advent, dieses Jahr also am 27. November.

Dezember

Konzert: Zum Jahresausklang kommt am 21. Dezember Bonnie Tyler in den Kongress am Park. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.