Augsburger Kosmetikhersteller Grandel verändert sein Aussehen

Der Kosmetikhersteller Grandel gibt sich einen neuen Namen. Solche Entwicklungen gab es auch schon bei anderen Augsburger Traditionsunternehmen.

Aus Dr. Grandel wird Grandel - The Beautyness Company. Dazu ziert den Schriftzug künftig eine stilisierte Blüte. Der Augsburger Kosmetikhersteller "verjüngt" sein Design - passend zu seinem 75. Geburtstag - heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Angestoßen hat das Rebranding (zu Deutsch Umbenennung) bereits Michael Grandel, der 2019 verstorben ist. Seine Tochter Ariane Grandel und ihr Cousin Gabriel Duttler führen seither das Unternehmen in dritter Generation weiter und haben die Neuausrichtung des Unternehmensnamens nun umgesetzt. „Mein Onkel war ein Visionär mit unternehmerischem Weitblick. Er dachte nie in Dekaden, sondern in Generationen. Und daran werden wir festhalten", so Duttler.

Das neue Logo von Grandel - The Beautyness Company. Foto: Grandel

Auch andere Augsburger Traditionsunternehmen haben bereits solche Rebrandings durchgeführt. Unter anderem wurde aus Optik Gronde schließlich Gronde Sehen und Hören. Der Maschinenbauer MAN hatte in Augsburg schon mehrere Namen. Zuletzt wurde 2018 aus Aus MAN Diesel&Turbo MAN Energy Solutions.