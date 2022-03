Kostenlose Parkplätze am Plärrergelände fallen mehrere Wochen weg

Wegen des anstehenden Plärrers in Augsburg fallen Parkplätze weg. Das Testzentrum beendet dagegen seinen Betrieb am Montag. Wird das Parken demnächst kostenpflichtig?

Das Plärrergelände ist für viele auswärtige Autofahrerinnen und Autofahrer ein beliebtes Ziel. Es gibt genügend kostenlose Parkplätze. Die direkte Anbindung in die Innenstadt ist mit der Straßenbahn gegeben. Seit Mitte Januar ist das Parkangebot aber reduziert. Auf dem Teilbereich des Areals steht das Corona-Testzentrum der Stadt. Diese Einrichtung hat am Montag, 28. März, letztmals geöffnet. Das Testzentrum wird an zwei andere Standorte verlagert. Der Abschied ist nötig, weil bald der Osterplärrer beginnt. Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass für einen mehrwöchigen Zeitraum keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

Auf Anfrage unserer Redaktion informiert die Stadt, dass das Parken am Plärrergelände ab Montag, 4. April, verboten sein wird. Das Parkverbot gilt bis Freitag, 6. Mai. Es gibt bereits jetzt Einschränkungen. Dies liegt nicht allein am Testzentrum. Im Aufbau sind die beiden Bierzelte, die beim Osterplärrer nach zweijähriger Pause wieder geöffnet haben. Start des Volksfestes ist am Sonntag, 17. April. Der Plärrer dauert bis Sonntag, 1. Mai.

Plärrergelände in Augsburg: Diskussion über mögliche Parkgebühren

Dass während des Plärrers, der zweimal im Jahr stattfindet, ein Parkverbot auf dem Gelände gilt, ist bekannt. Das kostenlose Parken wird seit Jahren gut angenommen. Es gibt allerdings Überlegungen in der Stadtregierung, das Parken kostenpflichtig zu machen. Die Stadt reagiert auf die Kritik von Rechnungsprüfern, die erwähnen, dass der Kommune Einnahmen verloren gehen, wenn gratis geparkt wird. Die Politik hat in früheren Jahren stets darauf verwiesen, dass Autofahrer in nahegelegene Wohngebiete ausweichen könnten, wenn am Plärrer Parkautomaten stehen sollten. Noch ist keine Entscheidung gefallen.

Das Testzentrum musste dem Plärrer weichen. Dies hatte die Stadt Augsburg frühzeitig kommuniziert. PCR-Tests sind bereits jetzt im Impfzentrum in Haunstetten (ehemaliges Fujitsu-Gelände) und in der Maximilianstraße möglich.

