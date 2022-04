Augsburg

vor 33 Min.

Krach wegen Hupkonzert bei Lkw-Demo: Veranstalter und Stadt liegen im Clinch

Am Messegelände in Augsburg war Start der Lkw-Demo am Samstag. Die Organisatoren bekommen Ärger, weil während der eineinhalbstündigen Fahrt ständig gehupt wurde.

Plus Das Hupkonzert bei der Lkw-Demo in Augsburg war ein Verstoß gegen Auflagen. Die Stadt entscheidet über ein Bußgeld. Organisatoren wollen an die Stadt spenden – 255 Euro.

Von Michael Hörmann

Die Demonstration von 50 Lkw-Fahrern am Samstagmittag in Augsburg bleibt ein heißes Thema. Die Fahrer hatten auf der 15 Kilometer langen Strecke, die durch große Teile des Stadtgebiets führte, permanent gehupt. Das Ganze dauerte eineinhalb Stunden. Die Polizei erklärte im Nachgang, dass das Hupen in den Auflagen für die Versammlung ausdrücklich verboten war. Nun ist die Stadt Augsburg am Zug. Sie äußert sich noch nicht, sie wartet erst auf weitere Informationen der Polizei. Zu Wort gemeldet haben sich aber die Organisatoren der Veranstaltung. Sie machen der Stadt ein ungewöhnliches Angebot. Es sieht nach einem handfesten Krach zwischen Veranstalter und Stadt Augsburg aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen