Kränzle macht weiter: "Solange ich fit bin, gibt es keine Gedanken ans Aufhören"

Bernd Kränzle prägte die Politik in Augsburg über Jahrzehnte. Am Donnerstag wird der Dritte Bürgermeister 80 Jahre alt. Was ihn motiviert, weiter aktiv zu sein.

Seinen 80. Geburtstag am Donnerstag wird Bernd Kränzle wenig glamourös verbringen. Der Tag beginnt für ihn um 9 Uhr im Büro, am Nachmittag steht im Rathaus die Stadtratssitzung an. "Für einen Vollblutpolitiker ist das in Ordnung, den Geburtstag so zu verbringen", sagt Kränzle, der täglich um die sechs Stunden im Büro sitzt und noch repräsentative Termine für die Stadt wahrnimmt.

Kränzle prägte die Politik in Augsburg über Jahrzehnte. Er war Personalreferent in Augsburg, CSU-Fraktionschef im Stadtrat, Landtagsabgeordneter und Staatssekretär. Seit 2020 ist er Dritter Bürgermeister, zuständig für Bürgerbelange und Ehrenamt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) schlug 2020 Kränzle vor, auch um einen Machtkampf um den Vorsitz innerhalb der CSU-Fraktion zu verhindern. Kränzle räumte den Stuhl des Fraktionsvorsitzenden und kümmert sich seitdem um Bürgerbelange.

Bernd Kränzle will "Nähe herstellen und Dinge erklären"

"Wenn man Politikverdrossenheit begegnen will, muss man Nähe herstellen und Dinge erklären", sagt Kränzle. Das Spektrum gehe von abgelehnten Bauanträgen über Falschparker und laute Straßenbahnen bis hin zur Schafbeweidung an Lechdämmen. Immer wieder gelinge es, zusammen mit den Betroffenen und der Verwaltung Lösungen zu finden, sagt Kränzle. Meist hat er dienstags eine Sprechstunde, zu der sich Interessierte anmelden können.

Dass es seinen Posten überhaupt gibt, könnte man auch als Anzeichen dafür sehen, dass die Verwaltung zu bürgerunfreundlich ist oder zumindest diesen Ruf hat. Kränzle will das so aber nicht stehen lassen. "Manchmal sind die Dinge ja gerade im Werden, wenn man sich an mich wendet", sagt er. Teils wendeten sich Bürger und Bürgerinnen auch ihn, bevor sie Kontakt mit der Fachbehörde gehabt haben. Dann vermittle er den Kontakt. Und natürlich gebe es auch immer wieder Fälle, in denen die Behörden aufgrund von Gesetzeslage so entscheiden, wie sie entscheiden. "Dann muss man das den Leuten erklären." Ein Beispiel sei das Klimacamp, das nicht allen Bürgern und Bürgerinnen gefällt. "Dann muss man erklären, was die Stadt getan hat und was die Gerichte entschieden haben", so Kränzle. "Und dann verstehen das die Leute."

Das Fußballspielen hat Augsburgs Dritter Bürgermeister aufgegeben

Um sich fit zu halten, geht Kränzle, der verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, im Sommer morgens zum Schwimmen an den Ilsesee. Tennis spiele er mit 80 auch noch, das Fußballspielen bei den Datschiburger Kickers habe er inzwischen aber aufgegeben. Das Verletzungsrisiko sei bei Kontaktsportarten zu hoch. "Und ich halte mich fit durch Politik", sagt Kränzle. Vor Kurzem wurde er als Vorsitzender des Landessportverbands in Augsburg bestätigt, auch als Bezirksvorsitzender will er weitermachen. Was bei den Stadtratswahlen in dreieinhalb Jahren sein wird, lässt Kränzle noch offen. Bis dahin sei es noch eine lange Zeit. Aktuell mache ihm das Spaß, was er mache. "Solange ich fit bin und bleibe, gibt es keinen Gedanken ans Aufhören."