Kräuter sammeln: Hier wird man in Augsburg fündig

Plus Parks, Wälder und Kräutergarten: Auch in einer Großstadt können Sammler fündig werden. Allerdings sollten sie einiges beachten. Expertinnen geben Tipps.

Von Michael Eichhammer

Wildkräuter können Balsam für Körper, Seele oder Magen sein. Allerdings gilt es beim Selbstpflücken einiges zu beachten. Sophie Bösel ist Wildkräuter-Expertin und oft im Landkreis Augsburg unterwegs in Sachen Kräutern – von Wanderungen über Workshops und Vorträge bis zu Kochkursen. Die 55-Jährige aus Ellgau verrät ihre Hotspots für eine ertragreiche Kräuterernte in und um Augsburg. Sie ist gern im renaturierten Bereich der Wertach unterwegs. Den Lech entlang, von Meitingen nach Gersthofen, könne man gut mit dem Fahrrad auf Kräutersammel-Tour gehen, "insbesondere, wenn man die Hauptverkehrswege meidet", so Bösel. Im Siebentischwald empfiehlt die Kräuterpädagogin ebenfalls, "querfeldein in den Wäldchen und Wiesen" auf die Suche zu gehen. Auch am Bismarckturm und entlang des Lochbachs lohnen sich Spaziergänge. Doch auch mitten in der Stadt lassen sich brauchbare Kräuter finden – "an Stellen, wo man weiß, dass dort nicht gespritzt und nicht gedüngt wird", so die Kräuterexpertin.

Anja Stegmann, stellvertretende Geschäftsführerin der Augsburger Hofapotheke St. Afra, empfiehlt Laien einen Spaziergang durch den Kräutergarten am Roten Tor. Namenstafeln in den Beeten helfen Anfängern, sich mit der Materie vertraut zu machen. Vertreten sind hier etwa 20 Nutzkräuterarten, die nicht nur als Anschauungsmaterial zu verstehen sind, sondern gepflückt werden dürfen. Allerdings – ganz wie in der Natur – nur für den Eigenbedarf in haushaltsüblichen Mengen. Während bei manchen Pflanzen nur bestimmte Komponenten genutzt werden, zählt die Brennnessel zu denen, bei denen Blüten, Blätter und Wurzeln gleichermaßen verwendbar sind. Mittags oder vormittags sei die beste Zeit, um Kräuter zu sammeln, rät Anja Stegmann. "Wenn die Kräuter schon ein bisschen Sonne abbekommen haben, sind sie aromatischer, so die Fachapothekerin für Homöopathie und Naturheilverfahren. Pflanzen, deren Blüten verarbeitet werden, werden kurz vor der Blüte oder in voller Blüte geerntet, während Wurzeln eher im Herbst geerntet werden.

