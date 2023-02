Augsburg

12:00 Uhr

Kraftakt nach dem Jahreswechsel: So ringen Fitnessstudios um Mitglieder

Plus Nach schweren Jahren gewinnt die Fitnessbranche wieder an Kraft, Mitglieder strömen in die Augsburger Studios. Doch es gibt nicht nur Gewinner. Ein Stimmungsbild.

Eine Woche hat sieben Tage, vier bis fünf davon ist Lukas Gold im "Gym", also im Fitnessstudio. Er zählt zu den Stammgästen im "Jumpers-Fitness" in Haunstetten. Seit Neujahr allerdings hat sich etwas verändert. "Man kann eigentlich zwischen 16 und 22 Uhr fast nicht ins Gym gehen, weil so brutal viel los ist", sagt der 20-Jährige. "Teilweise kommt man dann an keine Maschine mehr hin und muss warten. Einmal musste man sogar vor den Spinden anstehen, bis was frei wurde." Was Gold schildert, ist für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich – Neujahrsvorsätze wollen umgesetzt, überschüssige Pfunde losgebracht werden. Doch auch unabhängig von der Saison hat sich in Augsburger Fitnessstudios zuletzt viel getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

