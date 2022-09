Augsburg

18:30 Uhr

Kraftklub spielen am Bahnhof und WG: "Das war so surreal"

Kraftklub machte Stimmung in Augsburg – erst am Hauptbahnhof, später in einer WG.

Plus Es wirkt surreal – die Band Kraftklub steht im Schlafzimmer und gibt ein Konzert. Das ist in einer Augsburger WG passiert. Das steckt hinter der Aktion.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das gilt gerade für die Fans der Band Kraftklub. Denn die tourt diese Woche mit dem Zug durch Deutschland. Die Besonderheit: Wo die Konzerte stattfinden, wird immer erst kurz zuvor klar und über die sozialen Medien bekannt gegeben. In Augsburg spielten die fünf Musiker am Dienstagabend plötzlich an Gleis 1 des Hauptbahnhofs und später noch in einem WG-Zimmer in der Innenstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen