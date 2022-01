Kraftstoff unter dem Spickelbad: Stadt reagiert auf Vermutungen zur Ursache

Plus Im Grundwasser unter dem Spickelbad wurde Kraftstoff entdeckt. Ein Leser hat eine Vermutung, woher dieser kommen könnte. Wie die Stadt darauf reagiert.

Seit Mittwoch vergangener Woche ist das Spickelbad wegen eines technischen Defekts geschlossen. Die Stadt Augsburg geht gegenwärtig davon aus, dass das Hallenbad auf alle Fälle noch in der kommenden Woche zu ist. Ob der Betrieb danach wieder aufgenommen werden kann, ist zumindest fraglich. Die Ursachenforschung läuft noch. Eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung hatte die Stadt frühzeitig ausgeschlossen. Im Boden war Kraftstoff entdeckt worden.