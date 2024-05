Augsburg

18:00 Uhr

Krankenhaus in Existenz bedroht? So steht es um die Klinik im Diako

Plus Die Krankenhausreform weckt Sorgen, auch an Augsburgs Stadtklinik im Diako. Ein Abgeordneter legt nahe, das Haus sei existenzbedroht. Die Leitung wird deutlich.

Von Max Kramer

Auf den ersten Blick ist es eine Pressemitteilung wie viele andere. Doch die Botschaft, die im Betreff genannt wird, lässt auf eine akute Situation schließen. "Klinikreform bedroht Existenz der Stadtklinik diako", heißt es in der Mitteilung, die das Wahlkreisbüro des Augsburger Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich Ende April verschickte. Und schnell machte sich Verunsicherung breit: Ist das Krankenhaus, eines der kleineren in Augsburg, tatsächlich in Gefahr? Die Klinik-Leitung versucht, Sorgen zu nehmen – und kritisiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) scharf.

Die Stadtklinik im Diako ist ein klassisches Beleg-Krankenhaus. Schon als erste Entwürfe zur nahenden Krankenhausreform in Umlauf gerieten, kamen Befürchtungen auf, das Beleg-Modell könnte in der künftigen Versorgungsstruktur kaum noch eine Rolle spielen. Inzwischen haben sich die Planungen konkretisiert – und Grund zur Entwarnung gibt es offenbar nach wie vor nicht. Direktor Jens Colditz sowie Kaufmännischer Vorstand Claus Boldt betonen in einer gemeinsamen Erklärung auf Anfrage unserer Redaktion: "Kleinere Krankenhäuser wie das Diako sollen nach dem Willen des Bundesgesundheitsministers die Arbeit zugunsten eines Maximalversorgers aufgeben." Um dies zu erreichen, sollten langfristige Kooperationen mit größeren Krankenhäusern ausgeschlossen werden. "Ebenso sollen Beleg-Krankenhäuser ihr Spektrum so stark einschränken, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich ist und sie so zur Aufgabe gezwungen werden."

