Augsburg

vor 29 Min.

Krankenhausreform naht: Kleinere Kliniken in Augsburg machen sich Sorgen

Noch ist unklar, in welcher Form die Krankenhausreform kommt. So oder so dürfte sich aber für Augsburger Kliniken vieles ändern.

Plus Die Krankenhausreform kommt. Noch sind Fragen offen, aber die Klinik-Landschaft im Raum Augsburg könnte sich grundlegend verändern – mit Folgen für die Versorgung.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Ein Polterer ist Jens Colditz nicht. Der Rektor der Stadtklinik im Diako wählt seine Worte bedächtig, in Ton und Inhalt. Doch jetzt fällt das, was er zu sagen hat, überdeutlich aus. Würden die Vorschläge zur Krankenhausreform genauso umgesetzt, wie sie auf dem Tisch liegen, so sei dies "dramatisch", "sehr kritisch", ja "eine Katastrophe". Auch wenn noch einige Fragen offen sind: In den Plänen, die eine Regierungskommission Ende vergangenen Jahres vorgeschlagen hat, geht es um grundsätzliche Umwälzungen. Und die könnten weitreichende Folgen für die Krankenhaus-Landschaft in Augsburg haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen