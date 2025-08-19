Icon Menü
Augsburg: Kreativer Schub im Augsburger Theater-Quartier: Das Künstlerhaus Schöne Felder zieht um

Augsburg

Kreativer Schub im Augsburger Theater-Quartier: Das Künstlerhaus Schöne Felder zieht um

Eine Reihe Kreativschaffender will die Innenstadt beleben. Aus den bisherigen Räumen müssen sie raus. Jetzt haben sie Ersatz gefunden in einem Viertel, das viel diskutiert wird.
Von Miriam Zissler
    Die Vorstandsmitglieder (von links) Bernhard und Lisa McQueen und Christoph auf der Terrasse des neuen Künstlerhauses. Es ist so groß, dass es zwei Adressen hat: Eine in der Schaezlerstraße und eine in der Volkhartstraße.
    Die Vorstandsmitglieder (von links) Bernhard und Lisa McQueen und Christoph auf der Terrasse des neuen Künstlerhauses. Es ist so groß, dass es zwei Adressen hat: Eine in der Schaezlerstraße und eine in der Volkhartstraße. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Auf dem kleinen Tisch im Eingangsbereich liegen die Grundrisse verschiedener Etagen eines mehrstöckigen Hauses. Mit Vornamen beschriebene Zettel kleben auf den Räumen - es sind die Zimmer für 39 Mieterinnen und Mieter, die bald vom Milchberg in ein neues Haus nahe dem Theater umziehen. Dort soll künftig ein Künstlerprojekt für Belebung herrschen, das schon an seinem alten Standort von sich reden machte: der Verein „Schöne Felder“. „Es herrscht Aufbruchstimmung“, freut sich dessen Vorsitzende Lisa McQueen. Anfang des Jahres sah das noch anders aus.

