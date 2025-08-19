Kreativer Schub im Augsburger Theater-Quartier: Das Künstlerhaus Schöne Felder zieht um

Auf dem kleinen Tisch im Eingangsbereich liegen die Grundrisse verschiedener Etagen eines mehrstöckigen Hauses. Mit Vornamen beschriebene Zettel kleben auf den Räumen - es sind die Zimmer für 39 Mieterinnen und Mieter, die bald vom Milchberg in ein neues Haus nahe dem Theater umziehen. Dort soll künftig ein Künstlerprojekt für Belebung herrschen, das schon an seinem alten Standort von sich reden machte: der Verein „Schöne Felder“. „Es herrscht Aufbruchstimmung“, freut sich dessen Vorsitzende Lisa McQueen. Anfang des Jahres sah das noch anders aus.

