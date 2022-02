Krieg in der Ukraine: Kundgebung findet am Donnerstagabend in Augsburg statt

Das Bündnis für Menschenwürde und der ukrainische Verein rufen zur Teilnahme auf. Der Stadtrat wird voraussichtlich seine Stadtratssitzung unterbrechen.

Der Krieg in der Ukraine schockt viele Augsburgerinnen und Augsburger. Die Betroffenheit ist am Donnerstag nahezu überall zu spüren. Immer wieder drehen sich Gespräche um den Angriff Russlands. Kurzfristig findet am Donnerstag eine Kundgebung vor dem Augsburger Rathaus statt. Um 17 Uhr ist Beginn. Es soll Solidarität mit der Bevölkerung in der Ukraine gezeigt werden.

Veranstalter sind das Bündnis für Menschenwürde und der ukrainische Verein. Es ist davon auszugehen, dass der Augsburger Stadtrat an der Kundgebung teilnimmt. Die Sitzung soll daher unterbrochen werden. Die Stadträtinnen und Stadträte werden mit einem Bus der Stadtwerke Augsburg vom Kongress am Park in die Innenstadt gebracht, heißt es. Die Kundgebung ist von 17 bis 19 Uhr angemeldet.

Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigt sich schockiert über Situation in der Ukraine

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) äußerte sich am Donnerstag schockiert, nachdem im Stadtrat im Januar noch von den meisten Stadträtinnen und Stadträten eine Resolution unterschrieben worden war, die eine friedliche Beilegung der Krise wünschte. „Wir sind Friedensstadt und verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriff aufs Schärfste“, so Weber im Hinblick auf die russischen Militär-Aktivitäten. „Wir hoffen, dass Russland die Waffen gegen Worte tauscht und wieder zu einem Dialog zurückfindet.“

Sie sei in Gedanken bei allen Augsburgern und Augsburgerinnen mit ukrainischen Wurzeln, die um Angehörige bangen. „Die Ukraine ist nicht weit weg. Die Geschehnisse dort führen uns vor Augen, wie fragil der Frieden ist“, so Weber auch im Hinblick auf den Jahrestag der Augsburger Bombennacht.

Lesen Sie dazu auch

Die Bestürzung bei den Mitgliedern im ukrainische Verein ist riesig. Dennoch habe man sich entschlossen, eine Kundgebung zu organisieren. „Es war wegen der traurigen Ereignisse ein spontaner Entschluss“, sagte Andrii Rymlianskyi vom ukrainischen Verein in Augsburg. Er selbst habe Familie und viele Freunde in der Ukraine, sagte er am Mittag. „Die Lage ist dramatisch“, weiß Rymlianskyi aus Telefonaten in die frühere Heimat. Die Not der Menschen sei unbegreiflich: „Sie können sich derzeit kaum bewegen. Sie müssen Schutz suchen.“

Alle Informationen zur Eskalation erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Ukraine-Konflikt.