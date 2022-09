Krieg in der Ukraine steht bei Augsburger Friedensdemo im Mittelpunkt

Seit Anfang der 50er-Jahre gibt es den Antikriegstag. In Augsburg findet dazu eine Demo statt – die durch den Krieg in der Ukraine zusätzliche Bedeutung gewinnt.

Knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Donnerstagabend zu einer Kundgebung anlässlich des Antikriegstags auf den Augsburger Rathausplatz gekommen. Eingeladen hatten mehrere Veranstalter, darunter die Augsburger Friedensinitiative AFI. „Angesichts des Angriffskrieges gegen die Ukraine und der massiven Aufrüstung aller beteiligten Mächte ist es in diesem Jahr besonders wichtig, am Antikriegstag gegen Krieg und für Frieden einzutreten“, sagt Klaus Stampfer von der Augsburger Friedensinitiative (AFI). Der Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs wird seit Anfang der 1950er-Jahre von der Gewerkschafts- und Friedensbewegung als Antikriegstag begangen. (AZ)