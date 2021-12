Augsburger bricht Corona-Quarantäne und baut betrunken einen Autounfall

Die Polizei hat in Augsburg-Kriegshaber einen Mann aufgespürt, der ein Auto angefahren hatte, ohne sich darum zu kümmern. Es war aber nicht sein einziger Verstoß.

Am Mittwoch hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann gegen 16.30 Uhr in der Reichensteinstraße ein geparktes Auto touchierte, dabei beschädigte und einfach weiterfuhr. Daraufhin angesprochen sei der unbekannte Autofahrer davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, berichtet die Polizei. Eine Polizeistreife traf den 44-jährigen Unfallverursacher schließlich an seiner Wohnanschrift an, allerdings stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge.

Autofahrer in Augsburg missachtete Quarantäne-Auflagen

Neben Anzeigen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs bekam der Mann jedoch noch weiteren Ärger: Der 44-Jährige hätte eigentlich gar nicht in dem Auto sitzen dürfen. Schon seit Tagen hätte er in Quarantäne sein sollen, so die Polizei weiter. Es folgte daher zudem eine Anzeige an das Gesundheitsamt. (nist)