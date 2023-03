Augsburger Polizisten erwischen bei einer Kontrolle zwei Kupferdiebe

Polizisten haben in Augsburg ein Auto kontrolliert – sie fanden dabei rund 100 Kilo gestohlene Kupferkabel.

Polizisten haben in der Nacht zum Donnerstag bei einer Kontrolle zwei Männer erwischt, die rund 100 Kilo Kupferkabel gestohlen haben sollen. Die Beamten kontrollierten gegen 4 Uhr ein Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straßen - in dem Wagen, in dem zwei Männer (19 und 20 Jahre alt) saßen, entdeckten sie auch die Kupferkabel. Die Beamten stellten den Angaben zufolge fest, dass diese Kabel aus einem unbewohnten Haus in Kriegshaber entwendet worden waren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden Männer. Das Kupfer hatte einen Gegenwert im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen des Verdachts des Diebstahls. (jöh)