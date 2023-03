Auto mit Bierflaschen beschädigt: Polizei ermittelt

Ein Mann parkt sein Auto in Augsburg-Kriegshaber. Als er zurückkehrt, bemerkt er Beschädigungen an dem Wagen.

Unbekannte Täter haben am Sonntag die Motorhaube eines Autos in der Oberen Osterfeldstraße beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 29-jähriger Mann sein Auto im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr in der Straße abgestellt. Als er zum Wagen zurückkehrte, sah er demnach, dass zwei Bierflaschen im unteren Bereich der Windschutzscheibe lagen, zudem bemerkte er zwei Dellen auf seiner Motorhaube. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2610 Hinweise entgegen. (jaka)