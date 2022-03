Autodach aufgeschlitzt, Geldbeutel weg

Unbekannte haben in Kriegshaber ein Camaro-Cabrio beschädigt und einen Geldbeutel aus dem Wagen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erst wurde das Fahrzeugdach aufgeschlitzt, dann ein Geldbeutel auf dem Wagen gestohlen: Unbekannte haben in Kriegshaber an einem in der Gieseckestraße geparkten schwarzen Chevrolet Camaro in der Nacht von Sonntag auf Montag einen größeren Schaden angerichtet, so die Polizei.

Das Cabrio-Verdeck wurde aufgeschnitten und anschließend aus dem Fahrzeuginneren ein dort deponierter Geldbeutel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegengenommen. (eva)