Autofahrer fährt mit 1,8 Promille auf Straßenbahnschienen

Erst wenige Tage zuvor hatte ein 50-Jähriger wegen einer Alkoholfahrt seinen Führerschein verloren. Dann erwischte ihn die Augsburger Polizei wieder – auf den Tramgleisen.

Unbelehrbar ist offensichtlich ein 50-jähriger Autofahrer. Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 20.45 Uhr eine Unfallflucht in der Kriegshaberstraße mitgeteilt. Ein Zeuge hatte den Pkw-Fahrer beobachtet, wie dieser mittig auf der Kriegshaberstraße fuhr. Auf Höhe der Markgrafenstraße prallte er gegen die Verkehrsschilder einer Verkehrsinsel. Er fuhr trotzdem weiter. Eine alarmierte Polizeistreife entdeckte ihn in der Neusäßer Straße. Dort fuhr er auf den dortigen Straßenbahnschienen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,8 Promille alkoholisiert war. Das war nicht alles. Weiter kam ans Tageslicht, dass der 50-Jährige bereits vor wenigen Tagen aufgrund einer Fahrt unter Alkoholeinfluss seinen Führerschein verloren hatte. Bei ihm wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Menschen, betont die Polizei, wurden durch die Fahrt nicht gefährdet oder verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren trotz Fahrverbots ermittelt. (ina)