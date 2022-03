Blutende Fleischwunde: Betrunkener E-Roller-Fahrer beißt Polizisten

Ein alkoholisierter 24-Jähriger baut mit einem E-Roller in Kriegshaber einen Unfall. Als die Polizei kommt, gerät die Situation außer Kontrolle.

Ein 24-Jähriger hat am Samstagabend einen Polizisten durch einen Biss verletzt. Wie es in einer Mitteilung heißt, fuhr der Mann gegen 21.15 Uhr mit einem E-Scooter auf der Rößlestraße Richtung Süden. Nachdem er die Kreuzung zur Markgrafenstraße überquert hatte, fuhr er ungebremst in einen im Innenhof geparkten Pkw. Der 49-jährige Besitzer des Pkw und seine Familie beobachteten den Vorfall. Als der Unfallverursacher fliehen wollte, versuchte der 49-Jährige, ihn festzuhalten. Dies gelang auch bis zum Eintreffen der Polizei, obwohl sich der 24-Jährige massiv wehrte.

Der Mann roch deutlich nach Alkohol, die Polizisten stellten mehr als 2,7 Promille fest. Im Dienstwagen beleidigte er die Beamten nicht nur, sondern biss einen Polizisten so fest, dass dieser eine blutende Fleischwunde erlitt und zur Behandlung zum Arzt gebracht werden musste. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen – unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Einer der Zeugen gab an, dass es bereits vorher auf Höhe Maienstraße so klang, als habe es einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug gegeben. Sofern auch andere Fahrzeuge zu Schaden gekommen sein sollten, können sich Geschädigte bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 telefonisch unter 0821/323-2610 melden. (kmax)