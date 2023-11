Kriegshaber: Die Menschen im Viertel passen aufeinander auf

Im Centerville-Cramerton-Kriegshaber-Treff laufen die Drähte heiß. Kein andererer Stadtteil hat eine so große, aktive Fachrunde, die auch die Schieflagen diskutiert.

Sie sind Expertinnen, Kita-Leiterinnen, Pfarrer, Schulleiterinnen, Sozialarbeiterinnen, Stadträte, Kirchenvorstandsmitglieder, Polizei: Aufmerksam verfolgt der Centerville-Cramerton-Kriegshaber-Treff (CCKT) seit über 20 Jahren die Entwicklungen im Viertel. Treibende Kräfte sind die katholische Kirche St. Thaddäus, die evangelische St. Thomas-Kirche und der Bund freier evangelischer Gemeinden, der im Westhouse untergebracht ist. Vor Kurzem fand die zweite Sitzung des Jahres statt. Etwa 35 Teilnehmer trafen sich in der neuen Bischof-Ulrich-Realschule, der früheren Hermann-Schmid-Akademie an der Ackermannstraße. Einige Themen beschäftigten sie dabei besonders.

Kindertagesstätten: Auch die Eröffnung der städtischen Einrichtung in der Grenzstraße konnte die angespannte Lage in der Kitabetreuung nicht entspannen. Dass der neue Ackermann Park mit seinen 450 Wohnungen diese Kita bekommt, war der Stadt ein Anliegen, im April konnte sie eröffnet werden. 94 Plätze stehen zur Verfügung. Allerdings, so erklärte Leiterin Janette Czaplinski, können etwa 10 bis 15 nicht besetzt werden, weil es keine Erzieherinnen gebe.

Das „Sieben Raben“, eine Großtagespflege für Kinder bis 14 Jahre, steckt in Schwierigkeiten. Offenbar löste die Stadt, die in Genehmigungen und Betrieb solcher privaten Einrichtungen involviert ist, den Vertrag auf. Für Sabine Neitzel, die mit Kolleginnen bis zu elf Kinder betreut, ein Problem:. „Der Standort im Westhouse ist ideal, die Uniklinik ist bei uns gegenüber, der Bedarf groß.“ Jetzt haben die Erzieherinnen einen Verein gegründet. Mit dem neuen „Bündnis für Kindertagespflege Augsburg und Umgebung“ wollen sie für ihr Projekt werben und die strukturelle Unterstützung für die selbstständig im Westhouse arbeitenden Tagesmütter bündeln.

Geflüchtete: Von Konflikten zwischen Flüchtlingen aus der Ukraine und russischsprachigen Spätaussiedlern berichtete der Neu-Ulmer Pfarrer Andrij Pizo. Er unterstützt in Kriegshaber katholisch-ukrainische Familien. Jeden Sonntag hält er in St. Thaddäus für rund 80 Menschen einen katholischen Gottesdienst nach orthodoxem Ritus. „Die Konflikte kommen jetzt hier an.“ In der Ukraine, erklärt der Theologe, der selbst seit 20 Jahren in Deutschland lebt, zähle nach über zwölf Monaten Krieg das nackte Überleben. Angst, Verzweiflung und Hass machten sich breit. In den ukrainischen Familien, die neu ankommen, seien die Feindbilder gefestigt, die Abgrenzung zwischen Russland-Deutschen und Ukrainern mache sich bemerkbar – auf beiden Seiten. Die ukrainischen Kinder sprechen meist gut Russisch, die Konflikte mit den russischstämmigen Kindern werden offener ausgetragen.

Schüler aus der Ukraine: Es gibt eine Veränderung

Den Beobachtungen von Angelika Bayer, Leiterin der Kapellen-Schule, stimmte er zu. Kinder aus der Ukraine werden in der Kapellen-Schule in den Übergangsklassen von Lehrerinnen auf Ukrainisch und Deutsch unterrichtet. In diesem Schuljahr sei eine Veränderung bei neu ankommenden Kindern zu spüren. Es gebe eine Lernverweigerung, das lateinische Alphabet und auch die deutsche Sprache würden abgelehnt. „Die Integration wird schwieriger. Diese Kinder wollen einfach nur zurück“, sagt sie besorgt. Die Lehrerinnen müssten sich Beschimpfungen wie „Hure“ gefallen lassen. Damit umzugehen, müssen wir lernen, empfiehlt Pizo. Die Gruppen, die jetzt fliehen, hätten Gewalt und Bomben erlebt, alles verloren. Das sei eine neue psychosoziale Herausforderung für die Kinder und die Integration.

Weltwiese: Bernd Silbermann, technischer Leiter der Wohnbaugenossenschaft (WBG), berichtete vom Fortschritt in Centerville Nord. Unter dem Namen „Weltwiese“ habe im Sommer der städtebauliche Wettbewerb für die geplanten 1200 Wohnungen zugunsten eines Stuttgarter Architektenbüros entschieden werden können. Die Vorschläge aus der CCKT zum Schallschutz seien aufgegriffen worden, mehrere Gebäude würden als Riegel den Lärm von der Ackermann-Straße dämpfen. Flachdächer für das Auffangen und Speichern von Regenwasser sind vorgesehen, ebenso eine Fahrradstation, ein Laden und ein Seniorenstützpunkt. 900 Wohnungen sollen sozial gefördert werden, zudem werden 200 Studentenwohnungen und 100 frei finanzierte Wohnungen gebaut. Wann der erste Bagger rollt, ist laut Silbermann nicht absehbar. „Das Ganze wird noch ein paar Jahre dauern“, schätzt er.

Auf der Weltwiese in Kriegshaber sollen Wohnungen entstehen. Foto: Annette Zoepf

Und das lang ersehnte Nachbarschaftszentrum? Die Pfarrei St. Thaddäus wird es an der Ulmer, Ecke Familie-Einstein-Straße betreiben. Der Leiter und Quartiersmanager Fabian Blay steht schon in den Startlöchern, hat jedoch seinen Arbeitsplatz bis November noch in den Räumen der Pfarrei. Das NBZ hat zwei große Versammlungsräume und sechs Büros, von denen drei noch zu vergeben sind.

Auch das Ankerzentrum im Kobelweg war mit seiner Leiterin Silvia Norzinski hat mit Überbelegung zu kämpfen. Die Unterkunft der Regierung von Schwaben ist mit rund 170 Menschen aus Syrien Irak und Afghanistan gut belegt, berichtet Norzinski. Die Aufenthaltsdauer betrage derzeit sechs Monate für Familien und 18 Monate für Alleinstehende. Weil weiterhin Menschen ankommen, werde über die Einrichtung von Containern oder Zelten nachgedacht. Freuen würde sich Norzinski über neue Freiwillige. „Kontakt aufbauen, die Menschen bei ihren ersten Schritten begleiten oder einfach mal spazieren gehen, das wäre schon schon genug.“ Gebraucht würden Spenden mit Herrenkleidung und -Schuhe. Zur Koordination könne man sich unter ihrer Adresse bei silvia.norzinski@reg-schw.bayern.de melden.

Info: Am Mittwoch, 25.10., feiert die Stadtteilbücherei in der Ulmer Straße 72 zehnjähriges Bestehen mit verschiedenen Aktionen.