E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Auto

Ein 19-Jähriger übersieht in Augsburg offenbar eine rote Ampel und soll auf diesem Wege einen Verkehrsunfall verursacht haben.

In der Lippschützstraße in Kriegshaber hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 41-jährigen Autofahrer ereignet. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem E-Scooter auf einem Radweg in der Ulmer Straße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auf Höhe der Einmündung zur Lippschützstraße eine rote Ampel ignorierte und mit dem Auto des 41-Jährigen kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (jaka)