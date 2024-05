Einbrecher liegt schnarchend mit gebrochenem Bein im Gebüsch

In ein Wohnhaus in der Ulmer Straße in Augsburg-Kriegshaber ist eingebrochen worden. Der Tatverdächtige wurde schnell gefunden. Die Umstände waren skurril.

Ein 34 Jahre alter Mann ist am vergangenen Dienstag gegen vier Uhr morgens laut Polizei in ein Wohnhaus in der Ulmer Straße in Kriegshaber eingebrochen. Er stahl etwas Geld und flüchtete. Er kam nicht weit.

Wie die Polizei weiter berichtet, bemerkte eine Anwohnerin den Tatverdächtigen anschließend schlafend und schnarchend im Gebüsch, sie informierte die Polizei. Der Mann hatte sich offenbar bei der Flucht das Bein gebrochen und schlief dann im Gebüsch ein. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (ina)