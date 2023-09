Einbrecher stehlen Motorräder aus Geschäft

Täter haben bei einem Einbruch in Augsburg-Kriegshaber mehrere Motorräder aus einem Geschäft gestohlen. Die Beute ist viel wert, der Sachschaden beträchtlich.

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Zweiradgeschäft in der Werner-Heisenberg-Straße eingebrochen und haben mehrere Motorräder gestohlen. Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr ereignet haben. Gestohlen wurden Motorräder "im unteren zweistelligen Bereich aus den Verkaufsräumlichkeiten". Die Beute hat einen Gesamtwert im unteren sechsstelligen Eurobereich, der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821-323-3810 um Zeugenhinweise. (jaka)