Fahrgast zahlt Taxifahrt nicht und schlägt den Fahrer

Ein Taxifahrer wurde am Freitag in Augsburg offenbar von zwei Kunden geprellt. Einen holt er ein - und wird attackiert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Fahrgast hat am Freitagabend in der Bürgermeister-Ackermann-Straße einen Taxifahrer attackiert. Nach Angaben der Ermittler hatte der Taxifahrer gegen 20.30 Uhr zwei junge Männer transportiert. "Bei Fahrtende stiegen die beiden Männer aus dem Taxi aus und rannten davon", so die Polizei. Als der Taxifahrer einen der Männer einholte, soll dieser mehrmals auf ihn eingeschlagen und seine Flucht fortgesetzt haben. "Der Taxifahrer wurde, nach derzeitigem Ermittlungsstand, durch die Schläge nicht verletzt", heißt es weiter. Die beiden Männer werden von dem Taxifahrer wie folgt beschrieben: Einer soll etwa 1,80 Meter groß und 20 Jahre alt sein, er hat demnach schwarze Haare und trug einen schwarzen Parka. Der andere Verdächtige soll ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und 20 Jahre alt sein, hat schwarze Haare und war mit einer olivfarbenen Jacke bekleidet. Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg in solchen Fällen. Sie bittet Zeugen, Hinweise unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)