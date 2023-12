Feuer bricht in Wohnung aus: Retter finden tote Katze

Zu einem Brand in Augsburg-Kriegshaber sind die Feuerwehren nachts ausgerückt. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ein Tier jedoch nicht.

Es war am späten Mittwochabend gegen 23.22 Uhr als die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert wurden. Die Einsatzkräfte rückten zu einem Brand in der Lilienstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber aus. Dort war in einem Mehrfamilienhaus Feuer ausgebrochen.

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr berichtet, drang dichter Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Nach etwa 15 Minuten war der Brand gelöscht, doch das Gebäude musste noch mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit werden. Die Helfer machten allerdings eine traurige Entdeckung. In der betroffenen Wohnung fanden sie eine tote Katze auf.

Augenzeugen zufolge war das Feuer in einer Küche ausgebrochen. Über die Brandursache und die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt. (ina)