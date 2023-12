Feuerwerkskörper Richtung Polizei und Feuerwehr gezündet: zwei Verletzte

Bei einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Kriegshaber kam es zu einem Zwischenfall: Unbekannte zündeten einen Feuerwerkskörper in Richtung Einsatzkräfte - mit Folgen.

Wegen eines Einsatzes haben sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr Kräfte der Feuerwehr und Polizei in der Hooverstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber aufgehalten. Es handelte sich um einen kleinen Einsatz wegen einer qualmenden Mülltonne. Allerdings kam es dabei zu einem Zwischenfall.

Wie die Polizei berichtet, zündeten mehrere bislang unbekannte Personen im Bereich der Hooverstraße – Ecke Centervilleschule einen Feuerwerkskörper, während die Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Die Rakete ging unmittelbar neben den Einsatzkräften los. Dabei wurden nach Angaben der Polizei eine Feuerwehrfrau und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte in Augsburg: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. Bereits an vergangenem Silvester hatten Unbekannte auf der Wertachbrücke in Oberhausen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Zuletzt hatten Politik und Verbände in Deutschland, auch in Hinblick auf die bevorstehende Silvesternacht, ein härteres Durchgreifen bei Angriffen auf Einsatzkräfte gefordert. Beim letzten Jahreswechsel hatten massive Attacken auf Polizei und Feuerwehr in Großstädten wie Berlin für Entsetzen gesorgt. (ina)