Fußgänger und Rollerfahren kollidieren und verletzen sich schwer

Eine Karambolage mit gravierenden Folgen hat sich am Mittwoch in Augsburg-Kriegshaber ereignet. Ein Rollerfahrer kollidierte mit einer Fußgängerin, beide erlitten massive Verletzungen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am MIttwoch zwischen einer 59-jährigen Fußgängerin und einem 58-jährigen Rollerfahrer im Kobelweg ereignet. "Beide Personen wurden hierbei schwer verletzt", teilt die Polizei mit. Gegen 19.15 Uhr war der 58-Jährige den ersten Ermittlungen zufolge auf dem Kobelweg in Richtung Ulmerstraße unterwegs. Die 59-jährige Fußgängerin überquerte zwischen verkehrsbedingt wartenden Autos den Kobelweg. "Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer und der Fußgängerin", so die Polizei; der Rollerfahrer stürzte. Beide Personen wurden durch den Unfall schwerstverletzt. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)