Augsburg-Kriegshaber

15:23 Uhr

Jugendlicher soll Polizeibeamte angegriffen haben

Die Polizei will Jugendliche in der Reeseallee kontrollieren, die in einer Tiefgarage Fußball spielen. Ein 18-Jähriger soll daraufhin aggressiv geworden sein.

Am Samstag gegen 21.30 Uhr ist die Polizei zu einer Tiefgarage in die Reeseallee gerufen worden. "Grund hierfür war, dass Jugendliche in der Tiefgarage Fußball gespielt hatten", heißt es von der Polizei. Bei der Kontrolle weigerte sich ein 18-Jähirger den Angaben zufolge, seine Personalien anzugeben, "weshalb die Überprüfung der Identität bei der Polizeidienststelle durchgeführt werden sollte". Laut Darstellung der Polizei habe sich der 18-Jährige hiermit "jedoch nicht einverstanden" gezeigt und nach den eingesetzten Beamten geschlagen. Zwei Beamte wurden durch den Angriff den Angaben zufolge leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (jaka)

