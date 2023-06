Mann bedroht Frau und greift sich in die Hose: Polizei sucht Zeugen

Ein Vorfall in Augsburg-Kriegshaber beschäftigt die Polizei. Ein Mann soll eine Frau bedroht haben. Nun suchen die Ermittler einen möglichen Zeugen.

Am Sonntag hat ein 38-Jähriger nach Angaben der Polizei eine 40-Jährige verbal bedroht. Nun suchen die Ermittler einen bislang unbekannten Zeugen, der den Vorfall beobachtet haben könnte. Gegen 14 Uhr sprach der 38-Jährige die 40-Jährige nach Darstellung der Polizei an, als die Frau mit ihrem Hund Gassi ging. Dabei soll er sich bedroht haben; es kam demnach auch zu sexuellen Äußerungen, "wobei sich der 38-Jährige auch in die Hose griff". Die 40-Jährige flüchtete anschließend in einen Garten und verständigte die Polizei. Der 38-Jährige soll sein Verhalten beendet haben, als ein bislang unbekannter Zeuge an ihm vorbeilief. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 38-Jährigen und bittet den bislang unbekannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)