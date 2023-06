Mann belästigt zwölfjähriges Mädchen

Ein bislang unbekannter Täter begrapscht in Augsburg-Kriegshaber auf offener Straße ein Mädchen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 23. Mai, gegen 7.30 Uhr ein zwölfjähriges Mädchen in der Carl-Schurz-Straße belästigt. Nach Angaben der Polizei lief die Zwölfjährige zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußweg der Weltwiese. Auf Höhe des dortigen Kindergartens fuhr der Täter mit einem Fahrrad an dem vorbei und soll ihm mit der Hand an das Gesäß gefasst haben. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei der Person um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mit schlanker Statur. Er soll hellhäutig sein und fünf bis zehn Zentimeter lange, lockige Haare haben. Bekleidet war er demnach mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose, dazu trug er einen grau-grünen Rucksack der Marke Deuter. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2610 zu melden. (jaka)