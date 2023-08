Mehrere Personen werden bei Zimmerbrand leicht verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es in Augsburg-Kriegshaber zu einem Brand. Alle Bewohner müssen die Unterkunft verlassen, die Polizei ermittelt.

Zu einem Brand in einem Zimmer in einer Unterkunft im Kobelweg ist es am Montag gegen 23 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden alle Bewohner von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt, das betroffene Zimmer brannte vollständig aus. "Der Sachschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich", heißt es von der Polizei. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen leicht verletzt, zwei von ihnen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. (jaka)