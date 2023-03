Augsburg-Kriegshaber

Nach Konflikt mit Vater: Junger Mann soll Polizisten attackiert haben

Nach mehreren Vorfällen ermittelt die Polizei in Augsburg gegen einen 21-jährigen Mann.

Die Polizei greift am vergangenen Sonntag in Augsburg einen 21-Jährigen wegen eines Streits auf. Es handelt sich nicht um seine einzige Straftat an diesem Tag.

Am vergangenen Sonntag hat ein 21-Jähriger mehrfach die Polizei beschäftigt. Wie die Ermittler mitteilen, kam es gegen 18 Uhr zu einem Streit zwischen ihm und seinem Vater. Als die Beamten den jungen Mann erreichten, war der Vater bereits nicht mehr vor Ort. Da der Mann immer noch aggressiv gewesen sei und die Polizisten angegriffen habe, habe er die Nacht auf dem Revier verbringen müssen, heißt es weiter. Polizeieinsatz in Augsburg: Streit mit Vater folgt auf Sachbeschädigung Die Polizei geht davon aus, dass der 21-Jährige bereits vor der Auseinandersetzung mit seinem Vater die Scheibe einer Haustür in der Silbermannstraße zerstört hatte. Dabei soll der Beschuldigte nicht alleine gehandelt haben, so die Polizei. Die andere Person ist allerdings noch unbekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (kere)

