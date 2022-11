Polizei musste betrunkenen E-Roller-Fahrer stützen

Gehen konnte ein Mann vor lauter Trunkenheit wohl nicht mehr – aber er fuhr mit dem E-Roller durch Augsburg-Kriegshaber. Bis die Polizei ihn aufhielt.

Ein 40-Jähriger war Freitagnacht gegen 23.30 Uhr mit einem E-Scooter in der Reinöhlstraße in Augsburg-Kriegshaber unterwegs. Weil er offenkundig unsicher fuhr und eine rote Ampel ignorierte, hielt ihn eine Polizeistreife an.

Dabei schwankte der Mann auf seinem E-Roller und konnte sich kaum noch auf dem Gefährt halten. Wie die Polizei weiter berichtet, ergab ein anschließender Alkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille. Eine Blutentnahme war bei dem fast nicht mehr gehfähigen Mann, der beim Laufen von der Streife gestützt werden musste, die Folge.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. (ina)