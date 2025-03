Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Kriegshaber bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Ein 72-Jähriger wollte gegen elf Uhr mit seinem Auto von der Neusässer Straße kommend nach links in die Dr.-Dürrwanger-Straße abbiegen. Dabei kam ihm laut Polizei eine 44-jährige Autofahrerin entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. An der Kreuzung befand sich eine Ampel. Was genau die Ampel zeigte, wird nach Angaben der Polizei derzeit noch geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0821/323-2610 zu melden. (ina)

