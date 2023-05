Augsburg-Kriegshaber

15:34 Uhr

Raubüberfall auf Tankstelle: 26-Jähriger greift Mitarbeiterin an

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle am Kobelweg in Augsburg ist am späten Dienstagabend überfallen worden. Der Täter griff sie an.

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle im Augsburger Stadtteil Kriegshaber hat sich am späten Dienstagabend ereignet. Wie die Polizei berichtet, betrat gegen 23.40 Uhr ein zunächst unbekannter Mann die Tankstelle am Kobelweg. Er nahm sich mehrere Waren aus einem Regal, ging zur Kasse und bedrohte die Mitarbeiterin. Der Täter verlangte von ihr Bargeld. Als die Frau der Aufforderung nicht nachkam, griff der Mann die Mitarbeiterin laut Polizei körperlich an und entnahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit einer Beute im dreistelligen Wert. Die hinzugerufenen Polizeistreifen stellten wenig später in der Nähe der Tankstelle einen 26-Jährigen fest und nahmen diesen vorläufig fest. (ina)

